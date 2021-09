பீஸ்ட் படத்தில் இணைந்த தனுஷ்… சுட சுட வெளியான தகவல்!

சென்னை : விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் பீஸ்ட் படம் குறித்த சூப்பரான அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி வருகிறது.

கடந்த வாரம் இப்படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் செல்வராகவன் நடிப்பதாக தகவல் வெளியானது.

இதையடுத்து, செல்வராகவனின் தம்பி தனுஷ் இப்படத்தில் இணைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், ரசிகர்கள் பீஸ்ட் படத்துல தனுஷா என்று கேட்டு வருகின்றனர்.

Actor Dhanush is playing a cameo role in the Beast film. And also he will sing one of the songs from this film.