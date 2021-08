அடுத்தடுத்து 2 முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் படங்களில் இணைந்த சிவகார்த்திகேயன்.. அசத்தல் அப்டேட்!

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அடுத்தடுத்து இரண்டு முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் படங்களில் இணைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன். தொகுப்பாளராக இருந்து டாப் நடிகராக உயர்ந்துள்ளார். அதோடு சினிமா ஆசையில் உள்ள பல இளைஞர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் ஹீரோவாகவும் வலம் வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன்.

இயக்குநர் சங்கர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் விபத்து.. பரிதாபமாக உயிரிழந்த ஸ்டன்ட் கலைஞர் விவேக்

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் கடைசியாக ஹீரோ படம் வெளியானது. தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் டாக்டர் படத்திலும் ரவிக்குமார் இயக்குமார் இயக்கத்தில் அயலான் படத்திலும் நடித்துள்ளார்.

English summary

Actor Sivakarthikeyan commited in 2 more new movies in top banners. One is for Kalaipuli Thanu and another one is for Sathya jothi film it seems.