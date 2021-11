விதை நீங்க போட்டது.. ஜெய்பீம் படத்தை மனதார பாராட்டிய கமலுக்கு சூப்பரா நன்றி சொன்ன சூர்யா!

சென்னை: ஜெய்பீம் படத்தை பார்த்தேன் கண்கள் குளமானது என கமல்ஹாசன் பாராட்டிய நிலையில், அவரது ட்வீட்டுக்கு நன்றி கூறியுள்ளார் நடிகர் சூர்யா.

அமேசான் பிரைமில் வெளியாகி உள்ள சூர்யாவின் ஜெய்பீம் திரைப்படத்தை பார்த்த பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

கடுமையாக விமர்சிக்கும் விமர்சகர்கள் கூட இந்த படத்தை கை தட்டி கொண்டாடி உள்ளனர்.

JAIBHIM MOVIE REVIEW: ஜெய்பீம் படம் எப்படி இருக்கு ?

English summary

Actor Suriya thanks to Kamal Haasan for his wishes to JaiBhim movie. Kamal Haasan open heartedly praise the theme of the movie and movie crew for their tremendous effort.