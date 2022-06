அஜித் சார், எங்களுக்கும் ஒரு கார்டு கிடைக்குமா?... ஆசையாக கேட்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : அஜித் தற்போது தான் நடித்து வரும் ஏகே 61 படத்திற்கு பிரேக் எடுத்துக் கொண்டு, ஐரோப்பாவில் பைக் டூர் சென்றுள்ளார். இந்த டூரில் அஜித் பற்றி எந்த போட்டோ வெளியே வந்தாலும் அது டிரெண்டாகி வைராலாகி விடுகிறது.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களைத் தொடர்ந்து தற்போது ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார் அஜித், ஐதராபாத்தில் ஏப்ரல் மாதம் துவங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த இந்த ஷுட்டிங் தொடர்ந்து ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக நடைபெற்றது.

ஐதராபாத்தில் போடப்பட்ட மவுண்ட் ரோடு வங்கிக் கிளை போன்ற செட்டிலேயே 80 சதவீதம் ஷுட்டிங்கை முடித்து விட்டார்களாம். நடிகர் வீரா ஏற்கனவே தனது போர்ஷன்களை நடித்து முடித்து விட்டாராம்.

In his recent Europe tour, Ajith give a wishing card with his autograph to his fans who met him. Ajith's wishing card photos now become trending in social media. Netizens and other ajith fans asked that they also need this card.