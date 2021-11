இந்த சீனிலையா தல அஜித் நடித்தார் ?...நெஞ்சை பதற வைக்கும் வலிமை ஒர்க்கிங் ஸ்டில்ஸ்

சென்னை : இந்த ஆண்டில் இந்திய சினிமாவிலேயே அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக இருந்து வருகிறது அஜித் நடித்துள்ள வலிமை. ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்தள்ள இந்த படத்தை போனி கபூர் தயாரித்துள்ளார். யுவன்சஙர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் பொங்கலுக்கு ரிலீசாக உள்ளது.

எதுக்கோ ட்ரை பண்றாரு போல லக்‌ஷ்மி மேனன்.. வைரலாகும் மெட்ரோ ரயில் குத்தாட்ட வீடியோ!

இந்த படத்தில் அஜித், ஹுமா குரேஷி, யோகிபாபு, கார்த்திகேயா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். வலிமை படம் பைக் ரேசை மையமாகக் கொண்ட படம் என்பது இதுவரை வெளியான ஸ்டில்களில் இருந்து தெளிவாக தெரிகிறது. இந்த படத்தில் அஜித் போலீஸ் கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Working stills of Ajith's Valimai film have been released. These heartbreaking scenes are going viral on the internet. In the first photo, 8 bikes in a row are flying upside down in air. The second photo shows a helicopter flying between bikes flying in the distance. Fans are eagerly waiting to see these scenes in theatres.