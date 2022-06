ரூ. 5கோடி மதிப்புள்ள சொகுசு காரில் அஜித்.. வியந்து பார்க்கும் ரசிகர்கள் !

சென்னை : நடிகர் அஜித் சொகுசு கார் அருகே நின்று கொண்டு போஸ் கொடுத்துள்ளார். அந்த புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் டிராண்டாகி வருகிறது.

அஜீத் குமார், எச் வினோத் மற்றும் போனி கபூர் ஆகியோருடன் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக 'AK61' படத்தில் இணைந்துள்ளார்.

ஏகே 61 திரைப்படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில், அடுத்த அடுத்தக்கட்ட படப்பிடிப்புகள் பூனேவில் நடக்க உள்ளது. அதற்காக செட் அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.

பிஎம்டபிள்யூ பைக்...அஜித் பயன்படுத்திய கார் பேரு என்னங்க...தீயாய் தேடும் ரசிகர்கள்

English summary

Ajith is currently touring in UK and Europe. went to the McLaren luxury car showroom in London and visited the cars there.