தளபதி 67 ல் இதெல்லாம் கிடையாதா... இப்படி ஒரு அப்டேட்டை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே

சென்னை : புதியதாக ஒரு படம் பற்றிய அறிவிப்பு, அப்டேட் வெளியிடுகிறார்கள் என்றால் அந்த படத்தில் யாரெல்லாம் நடிக்கிறார்கள், என்ன கதை, என்னவெல்லாம் ஸ்பெஷல் என்று தான் வெளியிடுவார்கள். வெளிவரும் தகவல்களும் அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் தளபதி 67 படம் பற்றிய தகவலே வித்தியாசமாக உள்ளது.

தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் விஜய். இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி என்ன, அடுத்த அப்டேட் என்னவாக இருக்கும், எப்போது வெளியிடுவார்கள் என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது பற்றிய பல தகவல்கள் சோஷியல் மீடியாவில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

Recently, information leaked that Lokesh Kanagaraj is directing Vijay again in Thalapathy 67. Another piece of information said that Thalapathy 67 had no heroine. This would be a full-fledged action thriller movie. Earlier, Lokesh Kanagaraj's Katthi also had no songs or heroine.