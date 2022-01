ஹிருத்திக் ரோஷன் பிறந்தநாள்...பெரிய ஹக் உடன் வாழ்த்து சொன்ன முன்னாள் மனைவி

மும்பை : பாலிவுட் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவரான ஹிருத்திக் ரோஷன் இன்று தனது 48 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு அவரது ரசிகர்கள், திரை பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஹிருத்திக்கின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவர் நடித்து வரும் விக்ரம் வேதா படத்தின் இந்தி வெர்சன் படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ள இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்த வேதா ரோலில் ஹிருத்திக் ரோஷன் நடித்துள்ளார்.

Actor Hrithik Roshan celebrates his 48th birthday today. On his birthday Vikram Vedha movie first look poster released by movie makers. His ex wife Sussanne khan shared her wishes with bigg hug.