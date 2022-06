படத்துல மட்டுமில்ல.. நிஜத்திலும் நான் அப்படித்தான்.. தன் கேரக்டர் பற்றி சொன்ன அருள்நிதி!

சென்னை : வம்சம் படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமானவர் நடிகர் அருள்நிதி..

உதயன் மௌனகுரு தகராறு டிமான்டி காலனி ஆறாது சினம் இன்று பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

3 வருஷம் காணாமல் போய்விட்டேன்.. தயாரிப்பாளர் மகனா இருந்தாலும் உழைப்புதான் வேணும்.. ஜெயம் ரவி பளீச்!

படத்தில் மட்டும் இல்ல, நிஜத்திலும் நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் என்று தனது கேரக்டர் குறித்து நடிகர் அருள்நிதி கூறியது தற்போது அனைவராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Not only in Movies, But in Real Also I am person like this, ArulNithi Shares his character