மூன்று தலைமுறை ஹீரோ... ரஜினியை தலைவராக தமிழ் சினிமா கொண்டாட முக்கிய காரணங்கள்

சென்னை : இந்திய சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத பெயர்களில் ஒன்று ரஜினிகாந்த். துடிப்பான நடை, பட்டையை கிளப்பும் மாஸ் டயலாக், ஸ்டைல் என பெயர் சொன்னாலேயே ரசிகர்களை உற்சாகமாக கொண்டாட வைப்பவர் ரஜினி.

ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி தமிழ் சினிமாவே தலைவர் என கொண்டாடும் ரஜினிகாந்த் இன்று தனது 71 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். ரஜினியை அனைவரும் தலைவர் என கொண்டாடடுவதற்கு முக்கியமான சில காரணங்கள் பற்றி இங்கு பார்க்கலாம்.

படபிடிப்பில் நிஜமாக கண்கலங்கிய ரஜினி

English summary

Not only fans, whole tamil cinema also celebrates Rajini as Thalaivar. Here we list out some reasons behind cinema industry called Rajini as thalaivar. Today Rajini celebrates his 71st birthday.