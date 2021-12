சிவகார்த்திகேயன் அடுத்து கைகோர்க்க போவது கமலுடனா, மணிரத்னத்துடனா ?

சென்னை : யதார்த்தமான நடிப்பால் ரசிகர்களின் மனங்களை கவர்ந்தவர் சிவகார்த்திகேயன். சாதாரணமாகவே சிவகார்த்திகேயன் படம் என்றால் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். இந்நிலையில் டாக்டர் படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு அவரது படங்களின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

இரண்டு வருட காத்திருப்பிற்கு பிறகு ரிலீசான சிவகார்த்திகேயன் படம் என்பதால் டாக்டர் படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. ரசிகர்களை இனியும் காக்க வைக்காமல் இருக்க சிவகார்த்திகேயனும் அடுத்தடுத்து பல படங்களில் கமிட்டாகி, பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

Latest news confirms that sivakarthikeyan will team up with kamal's rajkaml films international and maniratnam's madras talkies. These movies are take off in new year. At the same time sivakarthikeyan starred Don also planned to release on mid of the february.