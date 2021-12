தனது படத்தை பார்த்து டாக்டர் ஆக ஆசைப்படும் சிறுவன்... சிவகார்த்திகேயன் ரியாக்ஷன பாருங்க!

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் படத்தை பார்த்துவிட்டு டாக்டர் ஆக ஆசைப்பட்ட சிறுவனின் வீடியோவை பார்த்த சிவகார்த்திகேயன் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஏராளமான ரசிகர்களை கொண்டுள்ளார்.

சமீபத்தில் அவரது நடிப்பில் டாக்டர் படம் வெளியானது. இந்தப் படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. உலகம் முழுவதும் 100 கோடி ருபாய்க்கு மேல் வசூலை குவித்தது.

English summary

Sivakarthikeyan wishes his little fan who wants to become a doctor after watching his doctor film. Sivakarthikeyan played the role of a doctor in the movie.