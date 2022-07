சூர்யா பிறந்தநாளில் ரசிகர்களுக்கு இப்படி ஒரு ட்ரீட்டா? உச்சகட்ட கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : தொடர்ந்து அடுத்துடுத்து ஹிட் கொடுத்து வருகிறார் சூர்யா. இவர் ஹீரோவாக நடிக்கும் படங்கள் மட்டுமல்ல கெஸ்ட் ரோலில் நடிக்கும் படங்களும் செம ஹிட்டாகி வருகின்றன. இதனால் சூர்யா அடுத்தடுத்து நடிக்கும் படங்களின் மீதான ஆர்வம் அதிகரித்து வருகிறது.

டைரக்டர் வசந்த் இயக்கிய நேருக்கு நேர் படத்தின் முலம் ஹீரோவாக அறிமுகமான சூர்யா, பல படங்களில் ரொமான்டிக் ஹீரோ, செகண்ட் ஹீரோ ரோல்களில் நடித்துள்ளார். ஆனால் அவரை ஆக்ஷன் ஹீரோவாக அடையாளப்படுத்தியது டைரக்டர் பாலா இயக்கிய நந்தா படம் தான்.

சூர்யாவின் திரையுலக பயணத்தில் இந்த படம் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இதற்கு பிதாமகன், காக்க காக்க, பேரழகன், வேல், சிங்கம் போன்ற படங்கள் சூர்யாவிற்கு பெரிய அளவில் பெயர் வாங்கிக் கொடுத்தன.

Actor Suriya’s recent two blockbuster hits - ‘Soorarai Pottru’ and ‘Jai Bhim’ which were released direct-to-digital platform, will be getting a re-release in cinemas soon. ‘Soorarai Pottru’ and ‘Jai Bhim’ starring Suriya will be screened in Chennai theatres from July 22 – July 24, on the occasion of Suriya’s birthday.