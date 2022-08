சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கில் அசத்தும் சூப்பர் ஸ்டார்: ஹாட்ன்னு கேப்ஷன் போட்டு சூடேற்றிய பிரபலம்!

ஐதராபாத்: தெலுங்கு சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் மகேஷ் பாபு கடந்த 9ம் தேதி தனது 47வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.

திரிவிக்ரம் இயக்கத்தில் தனது 28வது படத்தில் நடித்து வரும் மகேஷ் பாபு, அடுத்து ராஜமெளலியுடன் இணைகிறார்.

இந்நிலையில், இணையத்தில் வைரலாகும் மகேஷ் பாபுவின் புதிய லுக் போட்டோவுக்கு விதவிதமான கமெண்ட்ஸ்கள் குவிந்து வருகின்றன.

English summary

Telugu leading actor Mahesh Babu is sizzling in a new look. His wife Narmada shared the photo on Instagram and said that it looked too hot ( தெலுங்கு முன்னணி நடிகர் மகேஷ் பாபு புதிய லுக்கில் அட்டகாசமாக இருக்கிறார். அந்த போட்டோவை இன்ஸ்டாவில் ஷேர் செய்துள்ள அவரது மனைவி நர்மதா, செம்ம ஹாட்டாக இருப்பதாக கூறியுள்ளார் )