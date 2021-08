விஜய்க்கு இப்படி ஒரு ரசிகரா...வெறித்தனமால இருக்கு

பெரம்பலூர் : நடிகர் விஜய் தற்போது டைரக்டர் நெல்சல் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் பட வேலைகளில் படுபிஸியாக இருந்து வருகிறார். அவர் பற்றியும், அவரது படங்கள் பற்றியும் வெளியாகும் ஒவ்வொரு தகவலையும் திருவிழாவாக கொண்டாடும் அளவிற்கு விஜய் மீது வெறித்தனமாக பாசம் வைத்துள்ளனர் அவரது ரசிகர்கள்.

தமிழ் சினிமா வரலாற்றிலேயே.. அதிக விலைக்கு இந்தி டப்பிங் உரிமையை கைப்பற்றிய கமலின் விக்ரம்!

விஜய் பட அறிவிப்புக்கள் மட்டுமல்ல அஜித் படம் பற்றிய அறிவிப்பு ஏதாவது வந்தாலும் கூட, உடனடியாக விஜய் தொடர்பான ஹாஷ்டாக்கை உருவாக்கி, அதை டிரெண்டிங் ஆக்கி விடுகின்றனர். இது போதாதென விஜய் படங்களை புகழ்ந்தும், அஜித் படங்களை கிண்டல் செய்தும் மீம்ஸ்களை உருவாக்குவது, ட்ரோல் செய்வது என இருந்து வருகின்றனர்.

English summary

one of the vijay's greatest fan makes underwater art for vijay. this photos goes viral in social media. on work front, vijay is now busy in third schedul of beast shooting.