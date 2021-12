ஆஹா...செம ட்ரீட் தான்...சிவகார்த்திகேயன் பாடலை விஜய் பாடுகிறாரா ?

சென்னை : விஜய் தற்போது பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங்கில் செம பிஸியாக இருந்து வருகிறார். கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வந்த மழை சென்னையில் ஓய்ந்துள்ளதால், பீஸ்ட் படத்தின் வேலைகள் முழுவீச்சில் நடக்கிறதாம்.

நெல்சன் திலீப்குமார் டைரக்ஷனில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்து வரும் பீஸ்ட் படத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, அபர்னா தாஸ், யோகி பாபு, செல்வராகவன், விடிவி கணேஷ், சுனில் ரெட்டி, சிவ ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தை 2022 ம் ஆண்டு கோடை விடுமுறையின் போது ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Latest buzz in kollywood is that vijay sings sivakarthikeyan's lyrics in anirudh music in beast. The movie schedule has gone forward to the final stage. The movie team is to fly Georgia for the final schedule of shooting.