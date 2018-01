 »   »  சூர்யாவின் உயரத்தை கிண்டல் செய்த தொகுப்பாளினிகளை விளாசிய விஷால்

Funny !! ???? Absolutely not. How unethical in the name of sense of humour. Totally senseless. pic.twitter.com/0e4netQd6s

Actor Vishal has blasted the VJs who made fun of actor Suriya's height in a television programme. Vishal tweeted that,' Funny !! ???? Absolutely not. How unethical in the name of sense of humour. Totally senseless.'