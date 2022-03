விரைவில் ப்ரொமோஷனை துவக்கும் விஜய்...இன்று பீஸ்ட் அடுத்த அப்டேட் வருதாமே

சென்னை : கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக சோஷியல் மீடியா முழுவதும் பீஸ்ட் படம் பற்றிய பேச்சாக தான் உள்ளது. எப்போது அரபிக்குத்து பாடல் ப்ரொமோவை வெளியிட்டார்களோ அப்போது முதல் பீஸ்ட் படம் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் பலமடங்கு அதிகரித்து விட்டது.

பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிளாக அனிருத் இசையில் அரபிக்குத்து பாடல் காதலர் தின ஸ்பெஷலாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சன் பிக்சர்ஸ் மெகா பட்ஜெட்டில் தயாரித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி உள்ளார். அரபிக்குத்து பாடல் கொடுத்த பிரம்மாண்ட வரவேற்பால் படக்குழு செம குஷியாகி உள்ளது.

ஜாலி ஓ ஜிம்கானா...எனர்ஜிடிக்கான பீஸ்ட் செகண்ட் சிங்கிள் அப்டேட் வந்தாச்சு

English summary

According to the most recent reports, Sun Pictures had planned to release a Beast motion poster today. This motion poster includes the Beast's release date. After the release date announcement comes, Vijay will kickstart his promotion for Beast.