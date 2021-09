காதலில் விழுந்த அனுஷ்கா ஷெட்டி… விரைவில் திருமணம்.?

சென்னை : அனுஷ்கா ஷெட்டிக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்க இருப்பதாக இணையத்தில் தீயாக தகவல் பரவி வருகிறது.

தமிழ் தெலுங்கில் உலகில் முன்னணி நடிகையாக இருப்பவர் அனுஷ்கா ஷெட்டி.

ரஜினிகாந்த், விஜய், அஜித், சூர்யா என பல முன்னணி நடிகர்களுடன் சேர்ந்து நடித்து பிரபலாமானவர் அனுஷ்கா ஷெட்டி.

English summary

Anushka Shetty's wedding topic had been doing rounds for a very long time because she is one of the most desirable lady spinster in the Telugu film industry.