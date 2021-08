டைம் மிஷின் கிடைத்தால்.. டிவி நிகழ்ச்சியில் கதறியழுத நயன்தாரா.. கலங்க வைக்கும் புரமோ!

சென்னை: டிவி நிகழ்ச்சியில் நடிகை நயன்தாரா கண்ணீர் விட்டு கதறியழும் புரமோ வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நடிகையாக வலம் வருபவர் நடிகை நயன்தாரா. தமிழ் மட்டுமின்றி மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் என தென்னிந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார்.

தமிழில் ரஜினி, விஜய், அஜித், தனுஷ், விஜய் சேதுபதி, சிவகார்த்திகேயன், சிம்பு, ஜெயம் ரவி என முன்னணி நடிகர்கள் பலருடனும் ஜோடியாக நடித்து வருகிறார். மலையாள மொழியில் 2003ஆம் ஆண்டு வெளியான மனசினக்கரே படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.

English summary

Actress Nayanthara cries in TV show. Nayanthara says if she gets time machine i could use it for her father's health condition.