பெயருக்கு பின்னால் இருந்து அக்கினேனியை அதிரடியாக தூக்கிய சமந்தா.. காதல் கணவரை பிரிகிறாரா?

சென்னை: நடிகை சமந்தா சமூக வலைதளங்களில் தனது பெயருக்கு பின்னால் இருந்த அக்கினேனியை நீக்கியிருப்பது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

கவுதம் மேனன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் தமிழில் வெளியான விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானவர் நடிகை சமந்தா. அந்த படத்தில் சிறு வேடத்தில் நடித்திருந்தார்.

விண்ணைத் தாண்டி வருவாயா படம் தெலுங்கில் யே மாயா சேசவே என்ற பெயரில் உருவானது. இந்தப் படத்தில் நடிகை சமந்தா லீடிங் ரோலில் நடித்தார். இதன் மூலம் தெலுங்கில் அறிமுகமானார் சமந்தா.

English summary

Actress Samantha removes Akkineni from her name in social media. Fans asking everything is going good between Samantha and Naga chaitanya.