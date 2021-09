டூ…டூ…டூ…னு பாத்ரூமில் ஆட்டம் போட்ட ஷிவானி… வாய்பிளந்து பார்க்கும் ரசிகர்கள் !

சென்னை : பட வாய்ப்பு வருதோ இல்லையோ... தினம் தினம் ஒரு போட்டோஷூட் எடுத்தா போதும் என்று முடிவுக்கு வந்துவிட்டார் ஷிவானி.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட கவின், லாஸ்லியா, தர்ஷன் போன்றோர் வெள்ளித்திரையில் மின்னத் தொடங்கிவிட்டனர். ஷிவானிக்கு ஒரு சில படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு வந்துள்ளன.

கொஞ்ச நாட்களாக இன்ஸ்டாகிராமில் நடன வீடியோக்களை பதிவிடாமல் இருந்த ஷிவானி மீண்டும் சூப்பரான ஆட்டம் போட்ட வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

தற்போது, இவர், காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் திரைப்படத்தில் வந்த டூ..டூ..டூ என்ற பாடலுக்கு சும்மா இறங்கி குத்தி உள்ளார். ஷிவானி தன்னுடைய பழைய பாணியில் கவர்ச்சியான நடன அசைவுடன் இந்த பாட்டுக்கு ஆடி உள்ளார். மேலும், இதற்கு கேப்ஷனாக Move your legs for the fun filled Two Two from Kaathuvaakula Rendu Kaadhal என அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த வீடியோ அதிக லைக்குகளை குவித்து வருகிறது. வீடியோ வெளியான ஒரே நாளில் 2 லட்சம் லைக்குகளை பெற்றுள்ளது.

English summary

Bigg Boss Tamil 4 contestant Shivani Narayanan is known for her dance moves and often takes to her Instagram account to do several dance reels