வாய்ப்புக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்க... கடைசிவரை அது தொல்லைதான்... ஓப்பனாக பேசிய ஸ்ரீநிதி மேனன்!

சென்னை: விஜய் டிவியின் செந்துரப்பூவே சீரியல் மூலம் பிரபலமானவர் நடிகை ஸ்ரீநிதி மேனன்.

சீரியல், சினிமா என பிஸியாக இருக்கும் ஸ்ரீநிதி மேனன், தனக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.

அதில், நடிக்க வேண்டும் என்றால் அட்ஜ்ஸ்ட் செய்துகொள்ள வேண்டும் என சிலர் கூறியது பற்றியும் வெளிப்படையாக பேசியுள்ளார்.

பீஸ்ட் பட ஹீரோயினுக்கு பிராக்கெட் போட்ட சல்மான் கான்... மீண்டும் 56 வயதில் தொடங்கிய காதல் கணக்கு

English summary

Sreenithi Menon is busy acting in serials and movies. In this case, Sreenithi Menon has opened her mind about coming to act and getting the opportunity.