விவாகரத்திற்கு பின் வேற லெவல் பாப்புலர் ஆன சமந்தா... என்ன காரணம் தெரியுமா ?

சென்னை : தனது கணவர் நாக சைதன்யாவை விவாகரத்து செய்வதாக அறிவித்த பிறகு இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற நடிகையாகி விட்டார் சமந்தா. தனி பிராண்டாகவே உருவெடுத்துள்ளார் என்று கூட சொல்லலாம்.

கடந்த 6 மாதங்களாகவே சமந்தாவின் செய்தி வராத நாளே இல்லை என்று சொல்லலாம். அந்த அளவிற்கு பாப்புலராகி விட்டார் சமந்தா. 34 வயதாகும் சமந்தா சமீபத்தில் தான், தான் திரையுலகிற்கு வந்து 12 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டதாக சோஷியல் மீடியாவில் அறிவித்தார். இதற்கு அவருக்கு பாராட்டுக்களும், வாழ்த்துக்களும் குவிந்தன.

English summary

After break up from Naga Chaithanya, Samantha becomes new brand. Whatever she did, immediately it becomes trending in social media. Even though she also busy in her back to back movies. But in last few months not a single day had goes without Samantha news.