விவாகரத்திற்கு பின் வேற லெவல் பாப்புலர் ஆன சமந்தா... என்ன காரணம் தெரியுமா ?

சென்னை : தனது கணவர் நாக சைதன்யாவை விவாகரத்து செய்வதாக அறிவித்த பிறகு இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற நடிகையாகி விட்டார் சமந்தா. தனி பிராண்டாகவே உருவெடுத்துள்ளார் என்று கூட சொல்லலாம்.

கடந்த 6 மாதங்களாகவே சமந்தாவின் செய்தி வராத நாளே இல்லை என்று சொல்லலாம். அந்த அளவிற்கு பாப்புலராகி விட்டார் சமந்தா. 34 வயதாகும் சமந்தா சமீபத்தில் தான், தான் திரையுலகிற்கு வந்து 12 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டதாக சோஷியல் மீடியாவில் அறிவித்தார். இதற்கு அவருக்கு பாராட்டுக்களும், வாழ்த்துக்களும் குவிந்தன.

ரஜினிகாந்த் பாராட்டியதை வெளியில் சொல்லாமல் மறைத்தது ஏன்?...பிரபல இயக்குநர் சுவாரஸ்ய பதில்!

English summary

After breaking up with Naga Chaithanya, Samantha becomes the new brand. Whatever she did, it immediately became a trend on social media. Despite the fact that she is also preoccupied with her back-to-back films.But in the last few months, not a single day has gone by without Samantha's news.