என்ன இப்படி இறங்கிட்டாங்க...அயிட்டம் சாங்கிற்கு மாறும் டாப் நடிகைகள்

ஐதராபாத் : தெலுங்கு சினிமாவில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு அயிட்டம் நம்பர் பாடல்கள் வருவது அதிகரிக்க துவங்கி விட்டது. அதிலும் பான் இந்தியன் படங்களில் அயிட்டர் சாங்கிற்கு ஆடுவதற்கு முன்னணி நடிகைகள் பலரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

அடுத்தடுத்து பல எதிர்ப்புக்கள் வந்தாலும் அயிட்டம் சாங்குகளின் எண்ணிக்கை மட்டும் குறையாமல் தொடர்ந்து கொண்டே உள்ளது. பிரபலமாக இருக்கும் நடிகைகளும் அயிட்டம் சாங்கிற்கு உடனே ஓகே சொல்லி விடுவதால் தயாரிப்பாளர்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு அவர்களை புக் செய்து வருகிறார்கள்.

English summary

After samantha, regina now tamannah to dance in item song for varun tej's gani movie. tamannah shared this song video in her social media page. Fans confused of increasing of item number songs.