ஆசிட் வீசி கொலை செய்ய முயன்ற முன்னாள் காதலர்.. பிக்பாஸ் பிரபலம் பகீர் புகார்!

சென்னை: தனது முன்னாள் காதலர் தன்னை ஆசிட் வீசி கொலை செய்ய முயன்றதாக பிக்பாஸ் பிரபலம் கூறியிருப்பது பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

பிரபல போஜ்பூரி நடிகை அக்ஷரா சிங். 2010 ஆம் ஆண்டு வெளியான சத்யமேவ் ஜெயதே என்ற படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார்.

தொடர்ந்து பல்வேறு படங்களில் நடித்துள்ள அக்ஷரா சிங், பல விருதுகளையும் குவித்துள்ளார்.

English summary

Biggboss fame actress Akshara singh shares her ex boy friend acid attack attempt. She says her Ex tried to close her carreer after break up.