கன்னத்தில் ரத்தக் காயங்களுடன் குஷ்பு பகிர்ந்த போட்டோ...பதறி போன ரசிகர்கள்

சென்னை : கன்னத்தில் ரத்தக் காயங்களுடன் இருக்கும் போட்டோ ஒன்றை சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்துள்ளார். இதை பார்த்து விட்டு ரசிகர்களும், பிரபலங்களும் பதறிப் போய், என்னச்சு குஷ்புவிற்கு என கவலையுடன் கேட்டு வருகின்றனர்.

1980 களில் துவங்கி தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளில் மட்டுமில்லாமல் இந்தியிலும் குழந்தை நட்சத்திரமாகவும், ஹீரோயினாகவும் கலக்கியவர் குஷ்பு. இவரை தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது என்னும் அளவிற்கு சினிமா, அரசியல், சின்னத்திரை என தற்போதும் கலக்கி வருகிறார். நடிகைகளில் முதல் முறையாக கோயில் கட்டப்பட்டது என்றால் அது குஷ்புவிற்கு தான். அந்த அளவிற்கு ரசிகர்கள் மனங்களில் இடம்பிடித்தவர்.

மச்சானுடன் மாஸ் போஸ்.. யார் தாடி பெருசுன்னு போட்டி வைக்கலாம் போலயே.. அஜித்தின் லேட்டஸ்ட் க்ளிக்!

English summary

Today Kushboo shared her blood injuried photo in instagram. fans and others shocked when seeing this photo. But later she caption, this photo is for her new tv serial Meera. This serial will telecast soon froom colors tamil channel.