சமந்தா நடிக்கவிருந்த படத்தில் நடிக்கும் நயன்தாரா.. அப்போ ஷாருக்கானுக்கு ஜோடி சமந்தாவா? செம கனெக்ட்!

சென்னை: மாயா, கேம் ஓவர் படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் அஸ்வின் சரவணன் படத்தில் உருவாக உள்ள கனெக்ட் திரைப்படத்தில் லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாரா நடிக்கப் போவதாக அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று ஃபர்ஸ்ட் லுக்குடன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது.

நயன்தாராவை வைத்து மாயா, டாப்சியை வைத்து கேம் ஓவர், எஸ்.ஜே. சூர்யாவின் இரவாக்காலம் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய அஸ்வின் சரவணன் அடுத்ததாக சமந்தாவை இயக்கப் போவதாகத் தான் பேச்சுக்கள் அடிபட்டன.

ஆனால், திடீரென இந்த மாற்றம் எப்படி நடந்தது என்கிற கேள்வி கோலிவுட்டில் கிளம்பி இருக்கிறது.

English summary

Maaya and Game Over director Ashwin Saravanan next horror movie with Samantha talks went viral on social media earlier. But now, Nayanthara will do a movie with Ashwin Saravanan and titled Connect shocks Samantha fans.