சமந்தாவை மிஞ்சிய ராஷ்மிகா...இதில் இவர் தான் நம்பர் ஒன் நடிகையா ?

சென்னை : சமீப காலமாக நடிகைகள் பலரும் சோஷியல் மீடியாக்களில் போட்டி போட்டு பதிவுகளை பதிவிட்டு வருகிறார்கள். யார் வைரல் பதிவுகளை போடுவது, யார் அதீத கவர்ச்சி போட்டோவை வெளியிட்டு மீடியாக்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் கவனத்தை தங்கள் ஈர்ப்பது என போட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

சினிமா ஹீரோயின்கள் மட்டுமல்ல சீரியல் நடிகைகளும் கூட தற்போது இதில் இறங்கி விட்டனர். சில டாப் நடிகைகள் தங்கள் பக்கங்களில் விளம்பர வீடியோக்கள் உள்ளிட்ட பதிவுகளை போட குறிப்பிட்ட தொகையை பெற்று வருகின்றனர்.

நடிகைகளின் இந்த போட்டியால் அவர்களுக்கு இருக்கும் ரசிகர்கள், அவர்களை பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் மளமளவென உயர்ந்து வருகிறது.இவர்களில் முதலிடத்தை பிடிப்பது யார் என கடும் போட்டியே நடந்து வருகிறது.

English summary

Rashmika Mandanna and Samantha are currently on top of their careers and are often casted in many big budget films. As the fan following for both these divas get higher with time, now Rashmika has surpassed Sam to reach the top spot.