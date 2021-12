நான் பார்த்த முதல் முகம் நீ...அம்மா நினைவுகளில் மூழ்கிய ஸ்ரீதேவி மகள்

மும்பை : ஹச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள படம் வலிமை. இந்த படத்தை பிரபல தயாரிப்பாளரும், மறைந்த முன்னணி நடிகை ஸ்ரீதேவியின் கணவருமான போனி கபூர் தயாரித்துள்ளார்.

வலிமை படத்தின் செகண்ட் சிங்கிள் பாடல் டிசம்பர் 5 ம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளது. இதற்கான ப்ரோமோ நேற்று வெளியிடப்பட்டது. அம்மா சென்டிமென்ட் பாடலான இது பிளாஷ்பேக் பாடலாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

English summary

Janhvi kapoor tweet her mother sridevi photo with valimai second single song. she posted this amma sentiment song lyrics in tamil. tamil and ajith fans celebrates this post and make it to viral.