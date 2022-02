ஒரு முறையாவது மீட் பண்ணுங்க சமந்தா...கீர்த்தி சுரேஷ் வைத்த க்யூட் கோரிக்கை

சென்னை : இவரை ஒரு முறையாவது மீட் பண்ணுங்க சமந்தா என க்யூட் வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார் கீர்த்தி சுரேஷ். இது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. கீர்த்தி சுரேஷ் யாருக்காக இப்படி கோரிக்கை வைத்துள்ளார் என ஆர்வமாக பார்த்து வருகின்றனர்.

அண்ணாத்த, குட் லக் சகி என வரிசையாக படங்களில் நடித்து முடித்துள்ள கீர்த்தி சுரேஷ், தற்போதும் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். தெலுங்கில் மகேஷ்பாபுவிற்கு ஜோடியாக சர்காரு வாரி பாட்ட, சிரஞ்ஜீவிக்கு தங்கையாக போலா ஷங்கர், தமிழில் செல்வராகவனுடன் சாணி காயிதம் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Keerthy Suresh shared a cute video with samantha's die hard fan. A little girl said that she want to grow like samantha. Keerthy Suresh requested samantha to meet her once. Samantha also replied that who is this cutie.