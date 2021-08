மீண்டும் ரியாலிட்டி ஷோவிற்கு திரும்பிய குஷ்பு... என்ன ஷோ, எந்த சேனல் தெரியுமா

சென்னை : கடந்த சில ஆண்டுகளாக அரசியலில் பிஸியாக இருந்த குஷ்பு, தமிழக தேர்தலில் பெற்ற தோல்விக்கு பிறகு மீண்டும் நடிப்பில் கவனம் செலுத்த துவங்கி உள்ளார். ரஜினி நடித்து முடித்துள்ள அண்ணாத்த படத்தில் முக்கிய ரோலில் நடிக்கும் குஷ்பு, தான் நடிக்க வேண்டிய காட்சிகளில் நடித்து முடித்து, டப்பிங் வேலைகளையும் சமீபத்தில் முடித்துள்ளார்.

அண்ணாத்த படத்தை தொடர்ந்து கணவர் சுந்தர்.சி இயக்கும் அரண்மனை 3 படத்திலும் நடித்து வருகிறார் குஷ்பு. மேலும் சில படங்களில் முக்கிய ரோல்களில் நடிக்க குஷ்புவிடம் பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

kushbu to re entre in small screen with famous reality show dance vs dance. this show will be aired in colors tamil channel soon. apart from that kushbu planned to act in mega serail in her own production.