ஹோட்டல் ரூமுக்கு வா.. பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இளம் அரசியல்வாதி.. நடிகை பகீர் பேட்டி
திருவனந்தபுரம்: மாடல், நடிகை மற்றும் முன்னாள் பத்திரிகையாளர் ரினி ஆன் ஜார்ஜ், கேரளாவில் ஒரு முக்கிய அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த இளம் தலைவர் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியுள்ளார். கொச்சியில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில், அந்த அரசியல்வாதி கடந்த சில ஆண்டுகளாக தனக்கு ஆபாச மெசேஜ்களை தொடர்ந்து அனுப்பி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார்.
'916 குஞ்சூட்டன்' என்ற மலையாளத் திரைப்படத்தில் நடித்த ரினி, பல விளம்பரங்களிலும் நடித்துள்ளார். அவர் சமீபத்தில் ஒரு ஆன்லைன் சேனலுக்கு அளித்த பேட்டி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து இந்த விவகாரம் குறித்து பேசினார். தனது மோசமான அனுபவங்களை அவர் பகிர்ந்து கொண்டாலும், சம்பந்தப்பட்ட அரசியல்வாதியின் பெயரையோ அல்லது கட்சியையோ அவர் குறிப்பிடவில்லை.
கவுமுடி மூவிஸ் உடனான தனது நேர்காணலில், பொழுதுபோக்குத் துறையிலும் அரசியலிலும் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் அழுத்தங்களை ரினி விவரித்தார். "திறமையுள்ளவர்கள் கூட முன்னேற மற்றவர்களுடன் சமரசம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். இது திறமையை மூச்சுத் திணறடிப்பதற்கு சமம்" என்று அவர் கூறினார்.
வாய்ப்புகளுக்கு ஈடாக பாலியல் சலுகைகள் கேட்கப்படுமோ என்ற பயம், பலரை தங்கள் தொழில் பாதையை சுதந்திரமாக தொடர்வதைத் தடுக்கிறது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். இது போன்ற பிரச்சனைகளைத் தான் எதிர்கொண்டாரா என்று கேட்டபோது, சமூக ஊடகங்கள் மூலம் பொருத்தமற்ற செய்திகளையும் ஆபாசமான முயற்சிகளையும் செய்த ஒரு அரசியல் தலைவருடனான தனது அனுபவத்தை அவர் விவரித்தார்.
ஆன்மனோராமா அறிக்கையின்படி, சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அந்த அரசியல்வாதி தன்னை ஒரு ஹோட்டலில் சந்திக்க அழைத்தபோதுதான், தான் முதன்முதலில் அத்தகைய செய்தியைப் பெற்றதாக ரினி கூறினார். தனது எச்சரிக்கைக்கு அவர் அலட்சியமாக பதிலளித்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார். இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் கடைசியாக அத்தகைய செய்தியைப் பெற்றதாக ரினி கூறினார்.
அந்த அரசியல்வாதியின் கட்சியின் மூத்த உறுப்பினர்களுக்கு ரினி தகவல் தெரிவித்தபோதிலும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் ஆன்மனோராமா மேலும் தெரிவித்தது. "கவலைப்பட வேண்டாம், விஷயம் தீர்க்கப்படும் என்று அவர்கள் என்னிடம் சொன்னார்கள். ஆனால் பின்னர், அதே தலைவர் பதவிகளையும் அங்கீகாரத்தையும் பெற்றார்" என்று ரினி கூறினார்.
பல பெண்களுக்கு இதேபோன்ற அனுபவங்கள் இருந்தபோதிலும், அவர்கள் பகிரங்கமாகப் பேசத் தயங்குவதாகவும் ரினி குற்றம் சாட்டினார். இந்த அறிக்கை ரினியின் குற்றச்சாட்டுகள் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறுகிறது. தான் நேரடியாக அரசியலில் ஈடுபடவில்லை என்றும், ஆனால் ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்ததால் தலைவர்களுடன் தனக்கு தொடர்புகள் இருப்பதாகவும் ரினி தெளிவுபடுத்தினார்.
குரல் கொடுக்க முடியாத மற்ற பெண்களுக்கு ஆதரவாகப் பேச முடிவு செய்ததாக அவர் கூறினார். ஆன்மனோராமா சுட்டிக்காட்டியபடி, ஏன் போலீஸ் புகார் கொடுக்கவில்லை என்பதையும் ரினி விளக்கினார். "நான் புகார் அளித்தால், நான் ஆபத்தில் சிக்குவேன். அதுதான் ஒரே விளைவாக இருக்கும்" என்று அவர் கூறினார். பெண்கள் தங்கள் பிரதிநிதிகளை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
அவரது கருத்துகள் பரவலாக ஊடகங்களில் வெளியாகின. குறிப்பாக அரசியல்வாதிகள் இந்த விஷயத்தில் பெரும்பாலும் மௌனம் சாதிப்பதாகவும், தான் குற்றம் சாட்டிய அரசியல்வாதி தொடர்ந்து தனது கட்சியில் பதவிகளையும் அங்கீகாரத்தையும் பெற்று வருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியதால் இது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
