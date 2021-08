மெஸ்ஸியின் ஜெர்ஸியுடன் கிளாசாக போஸ் கொடுத்த கீர்த்தி சுரேஷ்… தெறிக்கும் இணையம் !

சென்னை : தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான கீர்த்தி சுரேஷ் , மெஸ்ஸியின் ஜெர்ஸியை அணிந்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு புகைப்படத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.

அந்த புகைப்படத்தில் மெர்சிக்கு தலை வணங்குவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த புகைப்படம் பதிவு செய்த ஒரு சில மணி நேரங்களே ஆன நிலையில் 7 லட்சத்திற்கும் அதிகமான லைக்ஸ் பெற்று வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Keerthy was seen wearing the number 10 jersey of Lionel Messi and posed just like him raising both her hands.