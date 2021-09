காதலர் விக்னேஷ் சிவனுக்கு நயன்தாரா கொடுத்த சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்...வைரலாகும் ஃபோட்டோஸ்

சென்னை : கோலிவுட்டில் பிரபலமான ஸ்டார் காதல் ஜோடி நயன்தாராவும், டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவனும் தான். இவர்களிடம் திருமணம் எப்போது என கேட்காதவர்கள் இல்லை. இருந்தாலும் தொடர்ந்து இந்த ஜோடி மவுனம் காத்து வருகிறது.

சமீபத்தில் சோஷியல் மீடியா பக்கத்தில் கையில் மோதிரத்துடன் இருக்கும் ஃபோட்டோவை நயன்தாரா பகிர்ந்தார். இதனால் சோஷியல் மீடியாவே பரபரப்பாகி இவர்களுக்கு திருமணம் முடிந்து விட்டதா, நிச்சயதார்த்த மோதிரமா என கேட்கத் துவங்கி விட்டனர். டிவி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போதும் நயன்தாராவிடம் இதே கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு இது எங்களின் நிச்சயதார்த்த மோதிரம் என்ற ரகசியத்தை உடைத்தார் நயன்தாரா.

English summary

Nayanthara gave a surprise gift to her loveable lover Vignesh Shivan for his birthday. these photos goes viral in social media. More than one and a half lakh people have liked and commented on these photos within an hour of Vignesh Sivan sharing them.