ஷிவானி காலுக்கு என்ன ஆச்சு? இப்படி நடக்குறாரே என கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்.. எல்லாம் புஷ்பா ஃபீவர்!

சென்னை: ஷிவானி நாராயணன் வெளியிட்ட லேட்டஸ்ட் வீடியோவை பார்த்த ரசிகர்கள் அவரது காலுக்கு என்ன ஆச்சு என கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 4ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட ஷிவானி நாராயணனுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் 3.2 மில்லியன் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

சினிமாவில் பிசியாகி உள்ள அவர் எப்போதாவது தான் வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.

லோஹிப் சேலையில் நடிகை ஷிவானி நாராயணன்.. செம ஹாட்.. பதறிப்போன ரசிகர்கள்!

Netizens trolled Shivani Narayanan’s Pushpa movie Srivalli dance which was shared by her in her instagram handle. Many of her fans pouring likes and comments for her performance.