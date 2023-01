பணத்துக்காக தான் சொல்லவே இல்லை... அப்படி சொன்னாலும் என்ன தப்பு: பிரியா பவானி சங்கர் நச் பதிலடி

சென்னை: செய்தி வாசிப்பாளர், சீரியல் நடிகை என வலம் வந்த பிரியா பவானி சங்கர், தற்போது கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகையாக காணப்படுகிறார்.

எஸ்ஜே சூர்யா, அருண் விஜய், தனுஷ், சிம்பு, ஜெயம் ரவி போன்ற முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து வரும் பிரியா பவானி சங்கர் குறித்து சமீபத்தில் ஒரு செய்தி வெளியாகி இருந்தது.

அதில் சீரியலை விட சினிமாவில் அதிக பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்பதால் தான் அவர் திரைத்துறைக்கு சென்றுவிட்டதாக கூறப்பட்டிருந்தது.

இதனையடுத்து இந்த விவாகரம் குறித்து பிரியா பவானி சங்கர் நச்சென பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அதில், மாப்ள சொம்பு கொடுத்தா தான் தாலி கட்டுவாராம் என்ற தலைப்புடன் கலாய்த்துள்ளார்.

தளபதியாக விஜய் மாறிய காரணம்.. நடிகர் சதீஷ் சொன்ன சீக்ரெட்!

English summary

Priya Bhavani Shankar made her debut as a heroine in the film industry by acting in a serial. There were reports that She started acting in films only to earn more money. in this situation, Priya Bhavani Shankar has responded to the criticism of acting in films for money