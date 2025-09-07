Radhika Apte: இப்போ 40 வயசு ஆகுது.. நி*வாண வீடியோ வெளியான முதல் 4 நாட்கள் என்ன செய்தார் ராதிகா ஆப்தே?
மும்பை: பாலிவுட்டின் துணிச்சல் மிக்க மற்றும் அழகான நடிகையாக அறியப்படும் ராதிகா ஆப்தே, சவாலான கதாபாத்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடிப்பவர். நிர்வாணக் காட்சிகளைத் திரையில் மிக யதார்த்தமாக வெளிப்படுத்திய பெருமை அவருக்கு உண்டு. 'பார்ச்சட்' படமாக இருந்தாலும் சரி, 'சிஸ்டர் மிட்நைட்' படமாக இருந்தாலும் சரி, காட்சிகளின் தேவைக்கு ஏற்ப நடிப்பதில் அவர் ஒருபோதும் தயங்கியதில்லை. இப்படி இருக்கையில்
ஒரு சமயம், அவரது நிர்வாண வீடியோ ஒன்று கசிந்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. 40 வயதை எட்டும் ராதிகா ஆப்தேயின் பிறந்தநாளையொட்டி, சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலாகப் பகிரப்பட்ட அந்த கசிந்த நிர்வாணக் கிளிப் குறித்து இப்போது திரும்பிப் பார்க்கலாம். இது குறித்து ராதிகா ஆப்தே ஒருமுறை பேசுகையில், “'கிளீன் ஷேவ்’ படப்பிடிப்பின் போது ஒரு நிர்வாணக் கிளிப் கசிந்தபோது, நான் மிகக் கடுமையாக ட்ரோல் செய்யப்பட்டேன். இது என்னை மிகவும் பாதித்தது.
நான் நான்கு நாட்களுக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே வரவில்லை. ஊடகங்களில் என்ன சொல்லப்பட்டது என்பதற்காக அல்ல, ஆனால் எனது ஓட்டுநர், காவலாளி மற்றும் எனது ஸ்டைலிஸ்ட்டின் ஓட்டுநர் ஆகியோர் என்னை புகைப்படங்களில் அடையாளம் கண்டுகொண்டனர்,” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், “பல நாட்களுக்குப் பிறகு, இந்த சூழ்நிலையைப் புறக்கணித்து, இதைப் பற்றியெல்லாம் யோசிப்பது நேர விரயம் என்பதை நான் உணர்ந்தேன்.
நிர்வாண காட்சிகள்: அதனால், நான் 'பார்ச்சட்' படத்திற்காக ஆடை களைந்தபோது, என்னிடம் மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை என்று உணர்ந்தேன்,” என்றார். அந்த நிர்வாணக் கிளிப் கசிந்தது ராதிகா ஆப்தே துணிச்சல் மிக்க காட்சிகளில் நடிப்பதை தடுக்கவில்லை. இன்றும் கூட, ஒரு படத்தின் ஸ்கிரிப்ட் தேவைக்கு ஏற்ப நடிக்கவும், அதற்கு நியாயம் சேர்க்கவும் அவர் விரும்புகிறார். சமீபத்தில் வெளியான அவரது 'சிஸ்டர் மிட்நைட்' திரைப்படத்திலும் அவர் பல துணிச்சலான காட்சிகளில் நடித்திருந்தார். இத்திரைப்படம் சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் பரவலான பாராட்டுகளைப் பெற்றது.
தைரியமான போட்டோ சூட்: இதேபோல், கர்ப்பமாக இருந்தபோதும் ராதிகா ஆப்தே துணிச்சலான போட்டோஷூட் ஒன்றை நடத்தினார். இதற்காகவும் அவர் ட்ரோல் செய்யப்பட்டார். ஆனால், ராதிகா அப்படியெல்லாம் சாதாரணமாகக் கலங்குபவர் அல்ல. மக்களின் ட்ரோலிங் அவரை சற்றும் பாதிக்கவில்லை.
