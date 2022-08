சென்னை : தாறுமாறான அழகு, சுண்டி இழுக்கும் உடல்வாகு என ரசிகர்கள் மனதில் நீங்காத இடத்தை பிடித்துவிட்டார் ராஷ்மிகா மந்தனா. எக்ஸ்பிரஷன் குயினாக வலம் வரும் ராஷ்மிகா நேஷனல் க்ரஷ் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுள்ளார்.

ஆத்தாடி..107 கிலோவா?..ராஷ்மிகாவை பார்த்து வாய் பிளந்த ரசிகர்கள்.. குவியும் பாராட்டு!

சமீபத்தில் வெளியான சீதா ராமம் படத்தில் சிறப்பான கேரக்டரில் ராஷ்மிகா நடித்திருந்தார். இந்தப் படத்தின் வெற்றி அவரது ரசிகர்களை மேலும் உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது.

பல திரைப்படங்களில் படு பிஸியாக நடித்து வரும் ராஷ்மிகா மந்தானா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கலக்கலான வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

Rashmika Mandanna has shared a video on her Instagram story in which she is seen lifting 107 kg heavyweight while doing squats.