Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

உடுக்கை இழந்தவன் கை போல.. இதுக்கு ஏன்மா நீ இப்படியொரு டிரெஸ் போட்டுட்டு வர!

By

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: டைம் 100 நிகழ்ச்சியில், பிரபல நடிகை தேயனா டெய்லர் அணிந்து வந்த படு போல்டான உடை பார்வையாளர்களை ஸ்தம்பிக்க வைத்தது. சமீபத்தில், நடிகை சிட்னி ஸ்வீனி மொத்தமும் கவர் செய்த உடையை அணிந்து வந்தாலும், அவரது மார்பகங்கள் அப்படியே வெளிப்படையாக தெரிவது போல உடை இருந்தது அனைவரையும் ஷாக் ஆக்கியது.

இந்த ஆண்டு பல சிவப்பு கம்பள தருணங்கள், ஃபேஷன் உலகிற்குச் சிறப்பான பங்களிப்பைச் செய்துள்ளன. அலெக்சாண்டர் ஸ்கார்ஸ்கார்டின் "பில்லியான்ஸ்" பட விளம்பரச் சுற்றுப்பயணம் தொடர்ந்து கவனத்தை ஈர்த்தது. ஜென்னா ஒர்டேகாவின் "வென்ஸ்டே" தோற்றங்கள் அவரை ஒரு நவீன ஃபேஷன் ஐகானாக மாற்றின.

வெனிஸ் திரைப்பட விழாவில், டியோர் நிறுவனத்தின் ஜோனாதன் ஆண்டர்சன் மற்றும் சேனல் நிறுவனத்தின் மேத்யூ பிளாசி இருவரும் தங்கள் புதிய பெண்கள் ஃபேஷன் கலெக்ஷன்களை சிவப்பு கம்பளத்தில் காட்சிப்படுத்தினர். கிரேட்டா லீ மற்றும் ஆயோ எடிபிரியை போன்ற பிரபலங்கள் இந்த விழாவில் அனைவரையும் கவர்ந்தனர்.

இந்த ஆண்டு நான்காம் காலாண்டில், ரியான் மர்ஃபியின் "ஆல்ஸ் ஃபேர்" என்ற புதிய தொடரின் விளம்பரச் சுற்றுப்பயணம், 2025-ஆம் ஆண்டின் மிகவும் பிரபலமான ஃபேஷன் நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக மாறியது. கிம் கர்தாஷியன், சாரா பால்சன், கிளென் க்ளோஸ், நீசி நாஷ் மற்றும் நவோமி வாட்ஸ் போன்ற நட்சத்திர நடிகர்களின் பங்களிப்பு, இந்தத் தொடரின் சிவப்பு கம்பள நிகழ்ச்சிகள் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியது.

லூயிஸ் ட்ராட்டர் வடிவமைத்த பாட்டெகா வெனெட்டாவில் சாரா பால்சனின் தோற்றம் மற்றும் திலாரா ஃபைண்டிகோக்லுவின் SS26 உடையில் கிம்மின் தோற்றம் ஆகியவை இதற்குச் சான்றாக அமைந்தன. இருப்பினும், இந்த அனைத்து பிரகாசமான தருணங்களையும் மிஞ்சியவர் தேயனா டெய்லர் (Teyana Taylor).

அவர் அணிந்திருந்த ஆடைகள் "ஆல்ஸ் ஃபேர்" என்ற தலைப்புக்கு முரணாக, "எல்லாமே நியாயமில்லை" என்பதையே உணர்த்தியது. அர்மானி ப்ரைவ் AW17 முதல் தமாரா ரால்ஃப் AW24 கோடூர் மற்றும் ஸ்கியப்பாரெல்லி SS26 வரை, டெய்லரும் அவரது ஸ்டைலிஸ்டுகளான வேமன் & மைக்காவும் பழைய ஃபேஷனுடன் புதிய கலெக்ஷன்களை இணைப்பதில் வல்லவர்களாகத் திகழ்ந்தனர்.

"ஆல்ஸ் ஃபேர்" தொடரின் விளம்பரச் சுற்றுப்பயணத்திற்கு முன்பே, அவரது "ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர்" தோற்றங்கள் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றன. மேலும், இந்தத் திரைப்படத்தில் அவரது நடிப்புக்காக கோதம் விருதுக்கும் அவர் பரிந்துரைக்கப்பட்டார்.

நேற்று மாலை நடைபெற்ற 2025 டைம் 100 காலா விழாவில், தேயனா டெய்லர் டாம் ஃபோர்ட் வடிவமைத்த பளபளப்பான உடையை அணிந்து மீண்டும் ஒருமுறை சிவப்பு கம்பளத்தை அலங்கரித்தார். இந்த உடை, கிரியேட்டிவ் டைரக்டர் ஹாய்டர் அக்கெர்மேனின் சமீபத்திய SS26 கலெக்ஷனைச் சேர்ந்தது.

மெல்லிய இந்த ஆடை ஒரு தாங் உடன் வந்தது. வழக்கத்திற்கு மாறான அவரது வயிற்றுப் பகுதியின் தோற்றம், அந்த ஆடைக்கு மேலும் அழகு சேர்த்தது. விருதுகள் சீசன் இப்போதுதான் தொடங்கியிருந்தாலும், தேயனா டெய்லர் ஏற்கனவே வெற்றிக் களிப்பில் மிதக்கிறார். அவரது சமீபத்திய சிவப்பு கம்பள தோற்றங்கள் சர்வதேச அளவில் ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகின்றன.

நிகழ்ச்சி முழுவதும் தனது மேலாடை விலகி முன்னழகு முழுவதுமாக தெரிந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக அவர் தனது கைகளை வைத்து அடிக்கடி ஆடையை சரி செய்துக் கொண்டே இருந்ததை ரசிகர்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

More from Filmibeat

View More

Read more about: fashion red carpet
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X