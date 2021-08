குணமாகி வரும் யாஷிகா ஆனந்த்.. மீண்டும் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாகி என்ன பண்றாரு பாருங்க!

சென்னை: நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் மீண்டும் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாகி வருகிறார்.

கடந்த ஜூலை 24ம் தேதி நண்பர்களுடன் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள ஒரு ரெசார்ட்டில் டின்னர் முடித்து விட்டு திரும்பிய போது நடிகை யாஷிகா ஓட்டி வந்த கார் கோர விபத்தில் சிக்கியது.

இதில் காரில் இருந்த அனைவரும் படுகாயம் அடைந்தனர். யாஷிகாவின் தோழி வள்ளி செட்டி பவனி (28) சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Yashika Anand back to social media and say thanks to celebrities like SJ Surya, Sanam Shetty and Vijay Antony who wish her speedy recovery after hear about her accident.