நோ மீன்ஸ் நோ... நான் வரம்பு மீறியதே இல்லை... பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பிரபல நடிகர் மறுப்பு!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: தான் ஒரு போதும் வரம்பு மீறியதே இல்லை என பிரபல ஹாலிவுட் நடிகரான கிறிஸ் நாத், தன் மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டு குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் கிறிஸ் நாத். 67 வயதான நடிகர் கிறிஸ் நாத் 1980களில் இருந்து நடித்து வருகிறார்.

கட்டர்ஸ் வே என்ற படத்தில் கிரெடிட் இல்லாத ரோலில் நடித்தார் கிறிஸ் நாத். தொடர்நுது வெய்ட்ரெஸ், ஸ்மிதிரீன்ஸ்., ஆஃப் பீட், தி டெலி, தி புரோக்கன் ஜியான்ட் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Hollywood actor Chirs Noth denies Sexual assault allegations. He says no always means no - that is a line I did not cross. Two man told sexual allegations on him.