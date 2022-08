கோமாவில் ஹாலிவுட் நடிகை..கைவிரித்த மருத்துவமனை..கவலையில் ரசிகர்கள்!

அமெரிக்கா : கடந்த வாரம் விபத்தில் சிக்கிய ஹாலிவுட் நடிகை அன்னே ஹெச் உயிர்பிழைப்பது கடினம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

மது அருந்து விட்டு அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டியது தான் விபத்துக்கு காரணம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

தீக்காயத்துடன் மீட்கப்பட்ட அன்னே ஹெச் உயிருக்கு போராடுவது அவரது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

English summary

US actress Anne Heche is not expected to survive, her family has said, after a car crash earlier this week that left her vehicle engulfed in flames.