'ரியல் பாண்ட் கேர்ள்'.. ஜேம்ஸ் பாண்ட் பட விழாவில் மொத்த பேரையும் சுண்டி இழுத்த இங்கிலாந்து இளவரசி!

லண்டன்: ஜேம்ஸ் பாண்ட் படமான நோ டைம் டூ டை பிரிமியரில் ஜொலிக்கும் தங்க நிற உடையில் பங்கேற்ற இங்கிலாந்த் இளவரசி கேட் மிடில்டன் மொத்த பேரின் கவனத்தையும் பெற்றுள்ளார்.

ஜேம்ஸ் பாண்ட் சீரிஸின் 25வது படமான நோ டைம் டூ டை படம் கடந்த செவ்வாய்க் கிழமை லண்டனில் உள்ள ஆல்பர்ட் ஹாலில் திரையிடப்பட்டது.

இதில் நோ டைம் டூ டை படக்குழுவினர், ஹாலிவுட் நடிகர் நடிகைகள், இங்கிலாந்த் அரச குடும்பத்தினர் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Prince Kate Middleton shared No time to die Red carpet with her husband william. Kate Middleton looks like goddess in the golden gown in No time to die premier.