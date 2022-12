Tom Cruise: 60 வயசு.. 500 ஸ்கை டைவ், 13,000 மோட்டார் பைக் ஜம்ப்பா.. டூப் போடாமல் டாம் க்ரூஸ் சாகசம்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பைக் ரேஸ், ஸ்டன்ட் காட்சிகளுக்கெல்லாம் பல முன்னணி ஹீரோக்கள் டூப் போட்டு நடித்து வரும் நிலையில், ஒரே ஒரு பிரம்மாண்ட காட்சிக்காக ஹாலிவுட்டின் டாப் ஹீரோ டாம் க்ரூஸ் 500 ஸ்கை டைவ் மற்றும் 13,000 தடவை மோட்டார் பைக்கில் ஜம்ப் செய்து சாகசம் செய்துள்ள வீடியோ ரசிகர்களை மரண பீதியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

மிஷன் இம்பாசிபிள் படங்களில் கடந்த 26 ஆண்டுகளாக நடித்து வரும் டாம் க்ரூஸ், முதல் பாகத்திற்கு போட்ட ரிஸ்க்கை விட ஒவ்வொரு பாகத்துக்கும் அதிக ரிஸ்க்குகளை உலகளவில் உள்ள தனது ரசிகர்களுக்காக போட்டு வருகிறார்.

ஈரக்குலை நடுங்கும் அளவுக்கு இப்படியொரு உயரத்தில் இருந்து அதுவும் கீழே எந்தவொரு சேஃப்டியும் இல்லாத அதள பாதளத்தில் பைக்கில் இருந்து குதிக்கும் சாகசத்தை எப்படி செய்திருக்கிறார் என மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

நன்றி சொல்வதற்காக ஹெலிகாப்டரில் இருந்து குதித்த டாம் குரூஸ்... அதிர்ச்சியில் ஹாலிவுட் ரசிகர்கள்!

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG

English summary

Tom Cruise stuns the world with his 500 Skydives and 13,000 Motocross Jumps for Mission Impossible 7 video shocks all over the world. Tom Cruise fans pouring enormous of comments for his breathtaking stunts.