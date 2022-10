45 years of Mike Mohan: ரசிகர்கள் இருக்கும் வரை நானும் இருப்பேன் உருகிய மைக் மோகன்.. எஸ்க்ளுசிவ்!

சென்னை: ஜென்மீடியா தயாரிப்பில் இயக்குநர் விஜய்ஸ்ரீ இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ளது பவுடர் திரைப்படம். சமீபத்தில் இத்திரைப்படத்தின் ஆடியோ மற்றும் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது.

இதில் 1980-களில் தமிழ்த் திரைப்பட உலகில் வெள்ளி விழா நாயகனாக வலம் வந்த நடிகர் மோகன் கலந்து கொண்டார்.

சினிமா துறையில் வெற்றிகரமாக 45 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார் நடிகர் மோகன். இன்றும் அதே பொலிவுடன் ஹரா என்ற படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார். சமீபத்தில் நமது பிலிம் பீட் சேனலுக்கு நடிகர் மோகன் அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

நிச்சயதார்த்த விழாவிற்கு ஜோடியாக சென்ற கௌதம் கார்த்திக் - மஞ்சிமா மோகன்..கன்பர்மான லவ்!

English summary

The Movie ‘Powder’ Produced by Genmedia and directed by Vijaysree, The audio and trailer launch of the film was held recently. Actor Mohan, who became a Silver Jubilee hero in the Tamil Cinema Industry in the 1980s, participated in this Event. Actor Mohan has successfully completed 45 years in the film industry. Even today he is playing the lead role in Hara with the same brilliance. Here you can find an exclusive interview recently given by actor Mohan to our FilmiBeat channel.