சிவாத்மிகா கூட ரொமான்ஸ் அனுபவம் குறித்து நடிகர் அசோக் செல்வன் கூறிய சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!

சென்னை: ரா. கார்த்திக் இயக்கத்தில் நடிகர் அசோக் செல்வன், ரிது வர்மா, அபர்ணா பாலமுரளி, சிவாத்மிகா ஆகியோர் நடிப்பில் வெளிவந்திருக்கும் திரைப்படம் நித்தம் ஒரு வானம்.

நவம்பர் 4ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை இப்படம் பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் நடிகர் அசோக்செல்வன், நடிகைகள் ரிதுவர்மா, சிவாத்மிகா ஆகியோர் நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்புபேட்டியை இங்கு காணலாம்.

English summary

Ra. Directed by Karthik, Nitham Oru Vaanam starring actors Ashok Selvan, Ritu Varma, Aparna Balamurali and Shivathmika. The film was released in theaters on November 4 and has been well received by the fans. Actor Ashokselvan, actresses Rituvarma and Shivathmika gave a special interview to our filmibeat channel here.