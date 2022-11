நான் ஆங்லோ- இந்தியன் என்பதால்.. எனக்கு கதாப்பாத்திரம் ஈஸியாக இருந்தது.. லைலா குதூகலம்!

சென்னை: புஷ்கர் - காயத்ரி தயாரிப்பில் நடிகர் எஸ்.ஜே.சூர்யா, லைலா, சஞ்சனா ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் வெப்சீரிஸ் வதந்தி. அமோசன் ப்ரைமில் ஒளிப்பரப்பாக இருக்கும் இந்த வெப்சீரிஸை கதை, திரைக்கதை எழுதியுள்ள ஆன்ட்ரூஸ் வசந்த் இயக்கியுள்ளார்.

சைமன் கிங் இசையமைத்துள்ளார். திலிப் சுப்புராயன், தினேஷ் சுப்புராஜன் ஆகியோர் சண்டைக்காட்சிகளை வடிவமைத்துள்ளனர்.

புரோமோஷன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தயாரிப்பாளர்கள் புஷ்கர் & காயத்ரி, நடிகர் எஸ்.ஜே.சூர்யா, நடிகைகள் லைலா, சஞ்சனா, இயக்குநர் ஆன்ட்ரூஸ் வசந்த் ஆகியோர் நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டி:

English summary

‘Vadhanthi’ Web Series, Produced by Pushkar - Gayatri, actor SJ Surya, Laila and Sanjana are rumored to be a web series. The web series airing on Amazon Prime is written and directed by Andrews Vasanth. Producers Pushkar & Gayathri, Actor SJ Surya, Actresses Laila, Sanjana, Director Andrews Vasanth, who participated in the promotion, gave an exclusive interview to our Filmibeat channel.