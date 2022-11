இந்த படம் பார்த்த பிறகு எல்லாரும் பனாரஸ்க்கு போவாங்க.. பனாரஸ் பட ஹீரோ சையத் கான் சுவாரஸ்யம்!

சென்னை: நடிகர் சையத் கான், நடிகை சோனல் ஆகியோர் நடிப்பில் பெல்பாட்டம் படத்தை இயக்கிய ஜெயதீர்த்தா இயக்கியுள்ள படம் பனாரஸ்.

கன்னடமொழியில் உருவான இப்படமானது பான் இந்தியா படமாக நவம்பர் 4ம் தேதி வெளியாகிறது. இந்துக்களின் புனித தலமான காசியை மையமாக வைத்து அழகான காதல்படமாக இப்படத்தின் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் இப்படத்தின் இயக்குநர் ஜெயதீர்த்தா, அறிமுக நடிகர் சையத் கான் ஆகியோர் நமது பிலீம்பீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டி

English summary

Banaras is a film directed by Jayathirtha who directed Bellbottom and starring actor Syed Khan and actress Sonal. Made in Kannada, the film will release on November 4 as a Pan India film. The screenplay of the film is set as a beautiful romantic film centered around Kaashi, a holy place of Hindus.